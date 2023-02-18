حذرت استشارية النساء والولادة فاطمة الجعوان، من الجهل بطريقة الرضاعة الطبيعية الصحيحة.
وقالت الجعوان: “هناك جهل كبير بطريقة الرضاعة الطبيعية الصحيحة وأدعو لزيادة عدد المرشدات لإزالة هذا الجهل”.
وبخصوص نقص الرضاعة الطبيعية، أكدت أن ذلك يزيد نسبة الأمراض المعدية والمناعية، كما يؤثر على نسبة ذكاء الأطفال، وقد يتسبب في تشوه الفك والاتجاه نحو التقويم.
تحذير هام من د. فاطمة الجعوان حول نقص الرضاعة الطبيعية:
– يزيد نسبة الأمراض المعدية والمناعية
– تؤثر على نسبة ذكاء الأطفال
– قد يتسبب في تشوه الفك والاتجاه نحو التقويم#جمعية_الرضاعة_الطبيعية في #ق3#الرسالة@dr_aljawoan@SBFA2020 pic.twitter.com/HdBivW3bk8
— قناة الرسالة (@alresalahnet) February 18, 2023
د. فاطمة الجعوان: هناك جهل كبير بطريقة الرضاعة الطبيعية الصحيحة وأدعو لزيادة عدد المرشدات لإزالة هذا الجهل#جمعية_الرضاعة_الطبيعية في #ق3#الرسالة@dr_aljawoan@SBFA2020 pic.twitter.com/qYJmz1j4BS
— قناة الرسالة (@alresalahnet) February 18, 2023
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