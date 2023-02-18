حذرت استشارية النساء والولادة فاطمة الجعوان، من الجهل بطريقة الرضاعة الطبيعية الصحيحة.

وقالت الجعوان: “هناك جهل كبير بطريقة الرضاعة الطبيعية الصحيحة وأدعو لزيادة عدد المرشدات لإزالة هذا الجهل”.

وبخصوص نقص الرضاعة الطبيعية، أكدت أن ذلك يزيد نسبة الأمراض المعدية والمناعية، كما يؤثر على نسبة ذكاء الأطفال، وقد يتسبب في تشوه الفك والاتجاه نحو التقويم.