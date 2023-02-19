يعتزم انترناسيونال البرازيلي، تقديم عرض لـلاعب الهلال غوستافو كويلار، حيث إنه مستعد لدفع مبلغ 10 ملايين دولار للحصول على خدماته.

ووفق للمعلومات الواردة فإن الهلال يُريد كسب 5 ملايين دولار مقابل غوستافو كويلار.

ويشار إلى أن غوستافو كويلار على استعداد لتخفيض راتبه من أجل العوده للعب في البرازيل.

وينتهي عقد كويلار مع الهلال في يونيو 2024، فإن كويلار وافق على تخفيض راتبه في حالة انتقاله إلى إنترناسيونال.

ويسعى النادي البرازيلي للتعاقد مع النجم الكولومبي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، مع منحه خيار الشراء في نهاية فترة الإعارة.