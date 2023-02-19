تمكن مجمع الملك فيصل الطبي، من إنهاء معاناة مريضة ستينية، باستخراج حصوات من الحالب في مستشفى آخر.

وأشارت “صحة الطائف”، إلى أنه تم مناظرة حالة المريضة في العيادات الخارجية لجراحة المسالك بمجمع الملك فيصل الطبي، واتضح وجود ضيق في الحالب وحصوات ثانوية، وفق سبق.

وأجري التدخل بمنظار الحالب المرن، وباستخدام الليزر تم توسيع الحالب وتكسير الحصوات واستخراجها ووضع دعامة.

وقرر الفريق الطبي التدخل بالفتح الجراحي لوجود تليفات بالحالب لا تستجيب للتوسيع بالمنظار، حيث تم استئصال الجزء المتليف بالكامل وإعادة توصيله، وتمت العملية بنجاح.