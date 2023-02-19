قام السفير التركي لدى المملكة فاتح أولوصوي، بزيارة مستشفى الصحة الافتراضي في الرياض، الذي يواصل تقديم خدماته للمتضررين من الزلزال في تركيا عبر جسر رقمي صحي.

وأثنى أولوصوي على الجانب السعودي في السفارة التركية بالرياض، الذي أعطى أولوية لقائمة الجرجى والمحتاجين التي شاركها معه، مبينا أنه قدم الطلبات العاجلة إليهم في بداية وقوع الزلزال.

وعبر أولوصوي عن سعادته لتواجد الأطباء السعوديين في الميدان وسعيهم إلى مساعدة المتضررين من الزلزال، موضحا أنه لن ينسى وقوف السلطات والشعب السعودي إلى جانبهم في هذه الأوقات العصيبة.

وأوضح أن بلاده تقدّر وقوف الإخوة السعوديين بجانب شعبها، قائلاً باللغة العربية “شكراً جزيلاً”.