شن الاحتلال الإسرائيلي قصف صاروخي على نقاط في العاصمة السورية دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 15 آخرون بجروح.

وقال مصدر عسكري قوله إنه “في تمام الساعة 22ر00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين”، موضحا أن قوات الدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، وفق وكالة الأنباء السورية /سانا.

وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي أدى كحصيلة أولية إلى مقتل خمسة أشخاص، بينهم عسكري، وإصابة 15 مدنيا بجروح، بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين، وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.