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الاحد19 فبراير

بنك J.P.Morgan: أسعار النفط لن تخترق مستويات 100 دولار للبرميل هذا العام

منذ 34 دقيقة
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أكد محللون لدى بنك ،J.P.Morgan أن أسعار النفط لن تخترق مستويات 100 دولار للبرميل هذا العام إلا في حالة وجود محركات جيوسياسية كبيرة .

ويأتى ذلك وسط احتمالات بأن تزيد أوبك الإمدادات وأن تتعافى التدفقات الروسية بحلول منتصف العام الجاري.

وقال المصرف الأمريكي: “المجموعة قد تضيف بدلاً من ذلك 400 ألف برميل يومياً إضافياً للمعروض.

وتوقعت مذكرة المصرف الأمريكي أن تستورد الصين كمية قياسية من الخام في 2023 بسبب الطلب المتزايد على الوقود مع ارتفاع معدلات السفر في أعقاب إلغاء قيود كورونا.

 

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