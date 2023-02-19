أكد الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، أن إدارة نادي النصر حاولت سجنه لمدة عام وتغريمه 500 ألف ريال بسبب تغريدة.

وقال عايد الرشيدي، خلال برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”، “تصريحاتي ليست ضد النصر ولكن ضد تغريدة سووها ولفقوها لي.. فيما انتهت القضية بالاعتذار”.

وأضاف: “المشكلة أن زميلي المحامي كان يتصل بي ليعرف إلى ماذا وصلت في القضية لأكتشف في النهاية أنه من رفعها ضدي وهو الذي كتب الشكوى”.