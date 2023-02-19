فاضت مشاعر شاعر الكويت الكبير المبدع طلال السعيد، بأبيات شعرية رائعة بمناسبة يوم التأسيس السعودي.

وقال طلال السعيد في قصيدته:

من دار أخو مريم لأخو نورة السلام.. للمملكة وشعبها وحكامها

أرض الحرم نبع الكرم دار السلام.. قبلتها للطاعة ورمز سلامها

يظل سلمان الحزم عالي المقام.. أبو فهد درع العرب وحزامها

“سلمان” لك منا تحية واحترام.. صقار، عزامها، جذامها

وأذكر محمد لغش الجو العثام.. ولي عهد المملكة وحسامها

دامت ليالي أفراحكم والعز دام.. مع فرحة التأسيس وأحلى أيامها

فرحة وطن حقق أمل زاح الظلام.. حقق لها عبدالعزيز أحلامها