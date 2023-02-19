وثّقت كاميرات وعدسات المصورين إلقاء جماهير أوساسونا بعض الأطعمة على أرضية الملعب خلال الهزيمة 2-صفر أمام مضيفها ريال مدريد في مباراة شهدت الكثير من التصرفات العنصرية ضد فينسيوس جونيور جناح النادي الملكي.

وقام الحكم ومراقب المباراة بإمساك عدة قطع من الطعام ألقتها الجماهير على أرضية ملعب السادار، وذلك في تصرف من المؤكد أنه سيثير رابطة الليغا وأنه ستُتخذ إجراءات ضد أوساسونا وجماهيره.

وأوضحت لقطات أخرى، المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وهو غاضبًا بشدة من مونويرا مونتيرو حكم المباراة، حيث توجه له عقب نهاية الشوط الأول ليبدي اعتراضه على تعرض لاعبي الميرنغي لاحتكاكات قوية من لاعبي الخصم، دون منحهم أي حماية.

يُذكر أن هذه لم تكن الإثارة الوحيدة خلال المباراة التي اتسمت بالعنصرية الواحدة تجاه فيسنسيوس، حيث تعرض لاعب ريال مدريد لهتافات مسيئة خلال دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي.