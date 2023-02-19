كشفت شركة إدارة خدمات البيئة العالمية (GEMS)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج فما فوق، بفروع الشركة في الرياض.
وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة المتوفرة هي:
– مساعد إداري (Admin Assistant)
وأفادت بأن المتطلبات المطلوبة كالتالي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية وما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة (حديثي التخرج فما فوق).
وأشارت إلى أن التقديم على وظائف الشركة من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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