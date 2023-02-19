كشفت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية (رجال / نساء) في مجال تجارب المستفيدين.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي الشاغر هو “أخصائي تجربة مستفيد”، مشترطة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، تحليل البيانات، إدارة نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

وتتضمن الشروط: خبرة (3) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (2) سنوات لدرجة الماجستير، فيما يفضّل حصول المرشح على شهادات احترافية في إدارة المشاريع المرنة أو شهادة احترافية في تحليلات البيانات.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية التفاصيل والتقديم عبر موقع هيئة السوق المالية