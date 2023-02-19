وثّق مقطع فيديو، للأجواء الروحانية الجميلة للمصلين، أثناء أداء صلاة الفجر اليوم الأحد، في الحرم المكي الطاهر، في جوٍ مليء بالسكينة والخشوع.
وأظهر المقطع حشود المصلين وهم خاشعين لله عز وچل وطالبين المثوبة والمغفرة، في جو يسوده الاطمئنان والراحة تحت سماء الخير ويرسمون هندسة إلهية حول الكعبة .
آمنون مطمئنون في رحاب بيت الله ..
مشاهد لـ #صلاة_الفجر في #المسجد_الحرام
#الإخبارية pic.twitter.com/NOho8kpQbG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 19, 2023
منظر بنورامي خلاب يأسر الألباب و يشرح في رؤيته صدور المؤمنين……تقبل الله منا و منهم صالح الأعمال.