وثّق مقطع فيديو، للأجواء الروحانية الجميلة للمصلين، أثناء أداء صلاة الفجر اليوم الأحد، في الحرم المكي الطاهر، في جوٍ مليء بالسكينة والخشوع.

وأظهر المقطع حشود المصلين وهم خاشعين لله عز وچل وطالبين المثوبة والمغفرة، في جو يسوده الاطمئنان والراحة تحت سماء الخير ويرسمون هندسة إلهية حول الكعبة .