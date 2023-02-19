قامت الشركات العاملة في لندن بتقليص مكاتبها والتخلي عن عقود الإيجار الطويلة التقليدية نتيجة التحول إلى العمل عن بُعد؛ بسبب الوباء.

ويُشار إلى أن رُبع الشركات قلّصت من مكاتبها، بينما اختارت 18% من الشركات مساحات عمل مشتركة ومكتبية مرنة.

وقال محللا “بلومبرغ إنتليجينس”، سو موندين، وسيرين بوزيد في مذكرة بحثية:” أن ذلك التوجه يعزز زيادة الشواغر والفجوة بين إيجارات المساحات المكتبية الجديدة المرغوبة بشدة والقديمة التي تعزف عنها الشركات.”

وعلى الرغم من ارتفاع مستويات إشغال المكاتب تدريجياً من أدنى مستوياتها أثناء الوباء، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن المزيد من الشركات بدأت تتقبل فكرة العمل المرن.