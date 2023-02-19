يعتبر شعر الوجه عند المرأة هو الشعر الزائد الذي ينمو على سطح بشرة الوجه وعادة يتمركز في منطقة الذقن، وفوق الشفاه العليا، وقد ينمو الشعر في وجه المرأة عند البلوغ وبعد إنقطاع الطمث.

وتتنوع أسباب ظهور الشعر على الوجه، ومنها:

– التغييرات الهرمونية:

يحتوي الوجه على عدد من بصيلات الشعر، لذلك عند البلوغ وبسبب تغيير هرمونات الجسم، تكبر هذه البصيلات ويصبح الشعر الذي ينمو منها أطول وأخشن.

– أسباب وراثية

من أكثر أسباب ظهور شعر الوجه، العوامل الوراثية، فإذا عانى أحد أفراد العائلة وخاصة الأم من الشعر الزائد، فمن الممكن أن تصاب الإبنة به أيضاً.

– زيادة الوزن

يتسبب الوزن الزائد وزيادة نسبة الدهون خاصة في منطقة البطن إلى زيادة إنتاج الهرمونات في الجسم لدى النساء، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالة نمو الشعر، وبالتالي زيادة نمو شعر الذقن.

– تناول بعض الأدوية

قد تتسبب بعض الأدوية باختلال مستويات الهرمونات في الجسم مما يؤدي إلى ظهور شعر الذقن عند المرأة.

– طرق منزلية لإزالة شعر الوجه

١: إزالة الشعر بالخيط

يمكنك إزالة الشعر بالخيط عن طريق لفه بطريقة محترفة وتمرير الخيط فوق منطقة الشعر والعمل على نتف الشعر، وتتميز هذه الطريقة بأنها من الطرق التقليدية القديمة والتي تعمل على التخلص من الشعر لمدة أسبوعين.

٢: خلطات طبيعية لإزالة شعر الوجه في المنزل:

– خلطة العسل والليمون

– خلطة الكركم والبابايا

– ماسك البيض لإزالة شعر الوجه

– المواظبة في إزالة شعر الوجه