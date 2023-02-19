أكد الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، اليوم الأحد، أن “الأوروبيين كالسلحفاة” استيقظوا لمخاطر إيران بعد 40 عاما.

وقال الأمير تركي الفيصل، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن 2023: “الأوروبيون كالسلحفاة استيقظوا لمخاطر إيران بعد 40 عاما وذلك لأن مسيّراتها حلقت في سماء أوكرانيا، وتضرب المدنيين وما إلى ذلك، وهذا شيء نعاني منه منذ 3 أو 4 سنوات”.

وأضاف: “من الجيد أنهم استيقظوا، لكنهم بحاجة إلى فعل المزيد تجاه إيران، والغرب يتعامل بمعايير مزدوجة بشأن حرب أوكرانيا فهم على سبيل المثال لا يعاملون إسرائيل القوة المحتلة لأراضي فلسطين كما يريدون منا أن نعامل روسيا”.