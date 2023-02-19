تستمر شركة ام جي الصينية في تعزيز تواجدها داخل سوق المملكة، بعد طرح الشكل الجديد من نسختها الشهيرة RX5 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

– السيارة ام جي RX5 موديل 2023

تستمد السيارة ام جي RX5 موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 171 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 275 نيوتن/متر.

وتتميز السيارة بفرامل يد إلكترونية، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس، مدخل USB، خاصية زر التشغيل والايقاف، خاصية المفتاح الزكي، التحكم في السرعات، بلوتوث، AUX، التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة.

وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار الآتية:

الفئة الاولى STD ام جي RX5 موديل 2023 بقيمة قدرها 85,790 ريال.

الفئة الثانية COM ام جي RX5 موديل 2023 بقيمة قدرها 91,080 ريال.

الفئة الثالثة LUX ام جي RX5 موديل 2023 بقيمة قدرها 94,185 ريال.