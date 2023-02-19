استقبلت العيادة الطبية لفريق البحث والإنقاذ السعودي في تركيا والمزودة بالتجهيزات الطبية، أكثر من 207 حالات قدمت لها الخدمات العلاجية اللازمة.

ومن الجدير بالذكر، أن فريق البحث والإنقاذ مدرَّب وفق أعلى المستويات لمواجهة الحوادث والكوارث، وتحقيق الدعم والإسناد الفاعل داخل المملكة أو خارجها.

ويضم الفريق نخبة من المنقذين والأطباء والمهندسين والمسعفين، ومشرفي وسائل البحث K9، وفنيي الصيانة وأنظمة الاتصالات، ومختص بالأمن والسلامة، فيما يرافقه معدات وآليات تتمثل في: مركبات نقل، ومعدات إنقاذ، ومستلزمات طبية، وأجهزة اتصالات، ووسائل بحث K9، ومواد إيوائية وخيام.