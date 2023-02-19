توصى معظم الإرشادات الغذائية الرسمية الحالية بتناول وجبة الإفطار يوميًا ويُزعم أن تخطيها يزيد من خطر الإصابة بالسمنة.

تؤكد الإرشادات الغذائية الرسمية، وتزعم أن تخطي وجبة الإفطار تزيد من خطر الإصابة بالسمنة .

وأوضحت الدراسات أن أولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار يميلون إلى أن يكونوا أصحاء ولديهم فرصة أقل لزيادة الوزن أو السمنة ولديهم أيضًا مخاطر منخفضة للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة .

وأشار بعض الأشخاص إلى أن الذين يتخطون وجبة الإفطار لديهم أيضًا عادات غير صحية أكثر مثل التدخين وشرب الكحول.

من الجدير بالذكر أن تناول الطعام في الصباح يعمل على استعادة الجليكوجين وتثبيت مستويات الأنسولين، من خلال تجاهل وعدم تجديد مستويات الجلوكوز في الصباح ، سينتهي بك الأمر بالشعور بالجوع المفرط وسرعة الانفعال والتعب الشديد.