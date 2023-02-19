أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

وأكدت الجوازات، أنه قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

وذكرت أنه يجب أن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى مجلس التعاون الخليجي، بينما الهوية الوطنية في (أبشر – توكلنا) لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة.

وأشارت إلى أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج، فيما الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 10 سنوات فأكثر ومن لديه جواز سفر ساري الصلاحية ( 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول) فبإمكانه السفر إلى خارج المملكة دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآلية.

وشددت على تلقي ثلاث جرعات، أو في حال لم يمض أكثر من ثمانية أشهر على تلقي الجرعة الثانية: (يستثنى من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة او المستثناة بحسب ما تظهر حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا، بينما الفئة العمرية: من (16) عاما حتى (12) عاما: يشترط الحصول على جرعتين لقاح كورونا.