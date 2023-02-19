كشف تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، عن ميزة (Picture-in-picture) الجديدة التي تمكن مستخدمي أجهزة أيفون من العودة إلى الشاشة الرئيسية أثناء مكالمات الفيديو دون فقدان الصورة.

ويعد عمل الميزة الجديدة، بطريقة مشابهة لتطبيق FaceTime من (أبل)، حيث يتم تصغير شاشة الفيديو وعرضها كنافذة فوق الشاشة الرئيسية خلال المكالمة.

وتأتي الميزة ضمن التحديث الأخير لأجهزة أيفون، بجانب ميزات أخرى مثل إمكانية إضافة التعليقات لدى إرسال المستندات، وإنشاء صور الأفاتار المخصصة من خلال خيار جديد ضمن قائمة الإعدادات.