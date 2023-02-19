كشفت (شركة إيكيا السعودية)، عن فتح باب التوظيف (للطلبة، ولحملة مختلف المؤهلات) للعمل في (الرياض، جدة،الظهران).
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- موظف خدمة عملاء. (دوام جزئي – الرياض)
– لطلاب المدارس الثانوية أو الجامعات.
– لا يُشترط الخبرة السابقة.
– إجادة اللغة العربية والإنجليزية، المستوى المتوسط، وغيرهم.
2- محاسب زبائن (دوام جزئي – الظهران)
– حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.
– خبرة سابقة في مجال العمل.
– معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.
3- موظف قانوني. (جدة)
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص قانون ومحاماة.
– خبرة 3 سنوات في المجال القانوني.
– معرفة بقوانين وقواعد المملكة العربية السعودية، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/28هـ الموافق بالميلادي 2023/02/19م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.
وأفادت بأن التقديم عبر موقع شركة إيكيا:
1- موظف خدمة عملاء. (دوام جزئي – الرياض) .
2- محاسب زبائن (دوام جزئي – الظهران) .
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