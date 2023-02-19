كشفت (شركة إيكيا السعودية)، عن فتح باب التوظيف (للطلبة، ولحملة مختلف المؤهلات) للعمل في (الرياض، جدة،الظهران).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- موظف خدمة عملاء. (دوام جزئي – الرياض)

– لطلاب المدارس الثانوية أو الجامعات.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية، المستوى المتوسط، وغيرهم.

2- محاسب زبائن (دوام جزئي – الظهران)

– حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.

– خبرة سابقة في مجال العمل.

– معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.

3- موظف قانوني. (جدة)

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص قانون ومحاماة.

– خبرة 3 سنوات في المجال القانوني.

– معرفة بقوانين وقواعد المملكة العربية السعودية، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/28هـ الموافق بالميلادي 2023/02/19م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

وأفادت بأن التقديم عبر موقع شركة إيكيا:

1- موظف خدمة عملاء. (دوام جزئي – الرياض) .

2- محاسب زبائن (دوام جزئي – الظهران) .

3- موظف قانوني. (جدة) .