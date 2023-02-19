كشف أشخاص مطلعين عن تعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي بي آي FBI، لهجوم إلكتروني غامض، أصاب جزءا من شبكته الحاسوبية في الأيام الأخيرة، مؤكدين أنه يعمل في الوقت الحالى على إجراء تحقيق لمعرفة أصل حادثة القرصنة.

ويُشار إلى أن مسؤولي مكتب إف بي آي FBI، يعتقدون أن الحادث يتعلق بنظام حاسوب يستخدمه المكتب في التحقيقات الخاصة بصور الاستغلال الجنسي للأطفال.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان لشبكة CNN:” إنه على علم بالحادث السيبراني الذي تعرضت له الشبكة نظامه المعلوماتي، ويسعى للحصول على معلومات إضافية.”

وأوضح أن شخصًا مجهولا استخدم عنوان البريد الإلكتروني الذي يستخدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، في شهر نوفمبر 2021، للتواصل مع سلطات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية لإرسال رسائل إلكترونية مزيفة إلى آلاف المنظمات بشأن تهديد إلكتروني مزعوم.

ومن الجدير بالذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قال في ذلك الوقت، إنه أصلح ثغرة برمجية مرتبطة بالحادث، لكن المكتب لم يكشف حتي الآن أي تفاصيل حول المشتبه به بهذا الحادث.