كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن.

وأوضحت إدارة المشروع، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد تنفيذي، معدات HVDC والمهندس الرئيسي للمصنع، مهندس مدني، مهندس مدني أول، رئيس تطوير الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (أوروبا / الشرق الأوسط) – الابتكار.

وتتضمن الوظائف: رئيس تطوير الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا / المحيط الهادئ) – الابتكار، رئيس الفريق – إدارة الأعمال، قيادة العلاقة الجمركية، مدير أول – بيئة الزراعة الخاضعة للرقابة، مدير المشروع – مطارات نيوم، مدير العلاقات التجارية، المدير المالي، مدير تطوير المنتجات، مهندس أول نظام HVDC، وغيرها من الوظائف.

وأشارت إدارة المشروع، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع إدارة مشروع مدينة نيوم