كشف (الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز) عبر حسابه الرسمي (تويتر) عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في جدة.
وأوضح الوقف أن التخصصات المطلوب كالتالي:
– تخصص طفولة.
وأفاد بأن الشروط المطلوبة للتقديم على الوظيفة هي:
– أن يكون المتقدم سعودية الجنسية.
– حاصل على بكالوريوس طفولة.
– وجود خبرة عملية.
– حسن سيرة وسلوك.
– الدوام 8 ساعات يومياً.
– موقع العمل: مكتبة الملك فهد العامة بجدة.
وأشار إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/28هـ الموافق بالميلادي 2023/02/19م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يوم الخميس بتاريخ 1444/08/10هـ الموافق 2023/03/02م، من خلال الموقع .
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