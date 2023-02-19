كشف (الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز) عبر حسابه الرسمي (تويتر) عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في جدة.

وأوضح الوقف أن التخصصات المطلوب كالتالي:

– تخصص طفولة.

وأفاد بأن الشروط المطلوبة للتقديم على الوظيفة هي:

– أن يكون المتقدم سعودية الجنسية.

– حاصل على بكالوريوس طفولة.

– وجود خبرة عملية.

– حسن سيرة وسلوك.

– الدوام 8 ساعات يومياً.

– موقع العمل: مكتبة الملك فهد العامة بجدة.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/28هـ الموافق بالميلادي 2023/02/19م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يوم الخميس بتاريخ 1444/08/10هـ الموافق 2023/03/02م، من خلال الموقع .