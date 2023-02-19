كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن توفر وظيفة مصمم جرافيك وموشن جرافيك.

وأوضح المركز، أن الحد الأدنى لسنوات الخبرة 8 سنوات، بينما المؤهل المطلوب بكالوريوس في نفس التخصص أو ما يعادله، لافتًا إلى أن تكون لديه القدرة على تصميم وابتكار مدرجات مميزة ثابتة ومتحركة، لديه خبرة في إدارة محتوى المواقع الإلكترونية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى لديه خبرة في إنتاج مقاطع كرتونية توعوية للأطفال، مبتكر في كتابة فكرة ( سيناريو )، فيما لديه إلمام بالإنتاج الإعلامي 30 وأعمال الأنميشن، بينما عدد ساعات العمل 8 ساعات مرنة يتم الاتفاق فيها مع المركز، على أن يتم تغطية الأحداث والطوارئ عند الحاجة.

وأشار إلى أنه يتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي: [email protected]