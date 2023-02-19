في واقعة مروعة، تعرض مكتب قناة “يو تي في” العراقية، إلى هجوم بقنبلة يدوية، وسط العاصمة بغداد.

وأعلنت القناة في بيان لها إن “مسلحين مجهولين رموا قنبلة يدوية أمام مقر للقناة، ما أثار هلعاً لدى العاملين في المكتب”.

ولم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية، حيث القنبلة لم تنفجر، إذ شوهدت وهي ملقاة قرب الباب الرئيس للقناة.

ودعت إدارة القناة الجهات الأمنية إلى التحرك للتحقيق في الحادثة وكشف هوية الفاعلين

وتأتي الواقعة بعد حلقة مثيرة للجدل، عرضتها القناة، تناول فيها الإعلامي عدنان الطائي حملة وزارة الداخلية العراقية ضد “المحتوى الهابط”، ووجه انتقادات للحملة.