أعلن بنك التنمية الاجتماعي عن إتاحة التقديم لمنتج الدورة التشغيلية بسقف يصل إلى 500 ألف ريال.

ويهدف المنتج إلى تمويل الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية التي لديها مشروع استثماري قائم وترغب التمويل لغرض تغطية التكاليف التشغيلية لتتمكن من توفير دخل ثابت من تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية.

وتصل مدة التمويل 18 شهرا مع مرونة في السداد ويكون التقديم إلكترونيا عبر موقع بنك التنمية الاجتماعي، بحسب “عكاظ”.

وكان بنك التنمية الاجتماعي استأنف، استقبال طلبات التقديم على منتج تمويل الأسرة بقيمة 100 ألف ريال.