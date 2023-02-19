قال الناقد الرياضي سعود الصرامي أن الهلال والنصر يعتقدون أن التنافس على الدوري من حقهم فقط.

وأضاف خلال ظهوره في “إذاعة يو اف ام” بشأن تأجيل مباراة الهلال والفيحاء أن مندوب الهلال كان يعلم أن في تلك الفترة سيلعب كأس العالم وكأس آسيا فضلاً عن مباراة الفيحاء فلماذا التأجيل؟! .

وتابع قائلاً أن الفيحاء لم يوافق على التأجيل وموقفه صعب في الدوري ويرغب في الحصول على الثلاث النقاط من الهلال فلماذا يتم مهاجمته.