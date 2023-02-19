أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم ، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، على شركة لمخالفتها الفقرة أ من المادة التاسعة والسبعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأضافت أن الغرامة جاءت سبب عدم إفصاحها للهيئة والجمهور من دون تأخير عن تلقيها إشعاري ترسية مشروعين لصالحها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 21 نوفمبر الماضي.

ولفتت إلى أن الشركة لم تفصح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية “تداول” إلا بتاريخ 24 نوفمبر الماضي.