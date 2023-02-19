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الاحد19 فبراير

“الجمارك” تقيم مزاد علني لبيع “بضائع وسيارات”

منذ 7 دقيقة
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع بضائع وسيارات متروكة في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، يوم الأحد 5 مارس المقبل.

واشترطت لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

كما تضمنت الشروط دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%، مضيفة أنه يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و10 أيام للبضائع برسم الصادر.

وأضافت أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، منوهة بأنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

 

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