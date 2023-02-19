تمنى المدير الفني لفريق شباب أهلي دبي ليوناردو جارديم أن تكون المباراة جميلة بين حامل اللقب الآسيوي ووصيف العالم الهلال وشباب الأهلي متصدر الدوري الإماراتي”.

وقال جارديم في المؤتمر الصحفي : “مشروع شباب الأهلي في بدايته، أغلب اللاعبين صغار في السن ولدينا عدد من عناصر الخبرة، ونحن أيضاً ننافس في المسابقات المحلية”.

وتابع: “الهلال بطل الدوري وبطل كأس آسيا ووصيف العالم ويملك لاعبين مميزين في الجانب الفردي قادرين على حسم المباريات، ونحن نفكر أكثر في فريقنا ونركز على قوتنا للفوز”.

ويستعد الهلال لمواجهة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، مساء الإثنين، في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.