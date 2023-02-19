أعلنت أمانة منطقة الرياض إطلاق المرحلة الأولى من المخطط العام للمواقف العامة للمركبات بمدينة الرياض.

وذكرت أن المرحلة الأولى تشمل 10 مناطق مقسمة على 3 مجموعات، وهي شرق طريق الملك فهد، وغرب طريق الملك فهد وطريق الملك عبدالله شمالا حتى طريق مكة المكرمة جنوبا، ووسط الرياض.

يذكر أن ذلك يأتي بهدف توفير بدائل تنقل ذكية والحد من الوقوف العشوائي داخل الأحياء السكنية.