اكتشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعديات على عدادات الكهرباء والمياه لـ 51 مسجداً وجامعاً بمنطقة جازان، ,قامت الوزارة بمشاركة مزودي الخدمة بشركتي الكهرباء والمياه في عددٍ من محافظات وقرى منطقة جازان بإزالة التعديات وإحالة المعتدين للجهات المختصة.

وأوضحت أن التعديات اشتملت استغلال تيار الكهرباء الخاص بالمساجد لـ “منازل، ومستوصفات، ومحطات وقود، ومزارع وغطاسات في آبار المزارع، وأحواش، وسكن عمالة” وتسببت في ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء بفواتير بعشرات الآلاف شهريا.

وأضافت أن التعديات التي تم إزالتها طالت كذلك خدمات المياه للمساجد من قبل منازل وأحواش وسكن عمالة ومنازل مجاورة للمساجد تسببت بانقطاع خدمات المياه على المساجد بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك، وذلك بعد الوقوف على المواقع ومباشرة الحالات والتأكد منها من قبل مراقبين ومراقبات فرع الوزارة بالمنطقة.