قال استشاري الجهاز الهضمي، محمد الفواز، إن جرثومة المعدة منتشرة بشكل كبير في المملكة.

وأضاف أن نسبة انتشارها في بعض المناطق إلى 50%، وذلك وفقا لما ذكره في قناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن أعراض المرض تشمل ألم في رأس المعدة، وغثيان، وقيء، وشعور بالتخمة.