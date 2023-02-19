قال استشاري الجهاز الهضمي، محمد الفواز، إن جرثومة المعدة منتشرة بشكل كبير في المملكة.
وأضاف أن نسبة انتشارها في بعض المناطق إلى 50%، وذلك وفقا لما ذكره في قناة “الإخبارية”.
ولفت إلى أن أعراض المرض تشمل ألم في رأس المعدة، وغثيان، وقيء، وشعور بالتخمة.
فيديو | الاستاذ المساعد في جامعة جدة د. محمد الفواز: جرثومة المعدة منتشرة بشكل كبير في المملكة وتصل النسبة في بعض المناطق إلى 50% #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/xNisL91l4A
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 19, 2023
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