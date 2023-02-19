أكد استشاري كلى ومسالك بولية معاذ منصور الهزاع على أنه لا يوجد دليل علمي على فائدة العسل والبقدونس لعلاج الحصوات.
وشدد الهزاع خلال برنامج “ياهلا”: “لم أطلع على شيء له علاقة بالبقدونس والعسل وحصوات الكلى، البقدونس بريء من القصة هذه”.
ولفت الاستشاري إلى أن القهوة تعتبر من أسباب تكوّن الحصوات في الكلى، مضيفا: “قلة الحركة من الأسباب التي تساعد على تكوّن الحصوات”.
استشاري كلى ومسالك بولية: لا يوجد دليل علمي على أن "العسل" أو "البقدونس" لهما فوائد في الوقاية أو علاج الحصوات@MouathAlhazzaa#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/afqjmdrguK
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 19, 2023
استشاري كلى ومسالك بولية: قلة الحركة من الأسباب التي تساعد على تكوّن الحصوات@MouathAlhazzaa#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/WgrdLvpK54
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 19, 2023
استشاري كلى ومسالك بولية: "القهوة" من أسباب تكوّن الحصوات @MouathAlhazzaa#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ojiGiiU27Z
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 19, 2023
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