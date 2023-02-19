أكد استشاري كلى ومسالك بولية معاذ منصور الهزاع على أنه لا يوجد دليل علمي على فائدة العسل والبقدونس لعلاج الحصوات.

وشدد الهزاع خلال برنامج “ياهلا”: “لم أطلع على شيء له علاقة بالبقدونس والعسل وحصوات الكلى، البقدونس بريء من القصة هذه”.

ولفت الاستشاري إلى أن القهوة تعتبر من أسباب تكوّن الحصوات في الكلى، مضيفا: “قلة الحركة من الأسباب التي تساعد على تكوّن الحصوات”.