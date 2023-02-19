على خلفية معاناة المتضررين في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر، والذين يعتمدون حاليًا على التبرعات والمساعدات المحلية والدولية، أثارت بعض المساعدات جدلا واسعا.

ففي ظل جهود عدد لا يحصى من الأشخاص والكثير من البلدان لتقديم المساعدات للبلدين، تضمّن العديد من المساعدات تبرعات وصفت بأنها “غير لائقة”.

وكشف مجموعة من المتطوعين أن “التبرعات غير اللائقة”، تضمنت أحذية كعب عال ذات تصميم معروف بأنه خاص بـ”الرقص في النوادي الليلية”، وقطع عديدة من الملابس الداخلية المستعملة، بجانب العديد من القطع المهترئة والمتسخة.

وتضمنت بعض صناديق التبرعات ملابس ممزقة، ومناشف، ومفارش ملطخة أيضًا.