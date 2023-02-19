أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم، إطلاق منصة “إبحار” الإلكترونية المنصة الموحدة لإنجاز كافة إجراءات دخول اليخوت السياحية وإبحارها في المياه الإقليمية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسهيل كافة الأعمال لملاك اليخوت والمراسي، كما تقدم المنصة دعما على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
وتشمل الخدمات التي تقدمها تأشيرة دخول أو تخليصا جمركيا أو تصريحا للإبحار أو خرائط ملاحية.
فيديو | بهدف تسهيل إجراءات اليخوت السياحية وإبحارها في المياه الإقليمية.. وزير النقل والخدمات اللوجستية يدشن منصة "إبحار" الإلكترونية#الإخبارية#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/yT8OYjvVa9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 19, 2023
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