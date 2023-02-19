أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم، إطلاق منصة “إبحار” الإلكترونية المنصة الموحدة لإنجاز كافة إجراءات دخول اليخوت السياحية وإبحارها في المياه الإقليمية.

وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسهيل كافة الأعمال لملاك اليخوت والمراسي، كما تقدم المنصة دعما على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وتشمل الخدمات التي تقدمها تأشيرة دخول أو تخليصا جمركيا أو تصريحا للإبحار أو خرائط ملاحية.