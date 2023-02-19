روى البروفيسور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، موقفا مع زوجته على الهواء مباشرة، للتأكيد على تعامله معها بهدوء وطمأنينة.

ورد الحبيب على سؤال مذيع له بقناة “الرسالة” بخصوص ما إذا كان يتعامل مع زوجته في البيت بنفس ما يقوله للمشاهدين من نصائخ.

وأشار إلى أنه جعل زوجته ذات مرة تصرح على الهواء في أحد البرامج، بمعاملته معها وتركها تتحدث كيفما شاءت.

وأضاف: “إعلامي كبير سألني السؤال نفسه على الهواء أيام فيروس كورونا، حيث اتصلت بزوجتي على الفور وركبت لها المايك وقلت لها قولي اللي تبيه والمستمع يعرف إذا كان الشخص صادق أو لا”.

وتابع: “اقدم لها أجمل تحية ما قصرت امرأة متكاملة”.