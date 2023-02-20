دعا أستاذ العلوم المالية في جامعة الأمير سلطان، سليمان السكران، إلى الحذر من الديون متغيرة الفائدة.

وأضاف أن الديون متغيرات الفائدة من الأساليب التي تعتمد عليه الشركات لتقليل تداعيات التضخم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

ولفت إلى أن خفض الديون والمصروفات من الأساليب التي تخفض التضخم.