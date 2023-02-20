انتقد المحلل السياسي أحمد الفراج، تحذلق المتثاقفين، قائلا: تستعير اللغات كلمات من بعضها البعض، فإذا تم استخدام كلمة اجنبية في لغة معينة، وأصبح هذا الإستخدام شائعا، تصبح هذه الكلمة جزءا من اللغة التي استعارتها.

وأشار أحمد الفراج: مثال: كلمة “انتفاضة” تم استخدامها في اللغة الإنجليزية، فأصبحت كلمة انجليزية “Intifada”.

ولفت: هناك من المتثاقفين من يعتقد أنه لا بد أن يتحلطم وينتقد كل أحد وكل شئ، ومن جمائل تويتر أنه عرّى هؤلاء وكشف سطحيتهم وتفاهة كثير من طرحهم.

وتابع: أخشى أن نصحو ذات يوم على متثاقف يقترح على المطاعم والمقاهي استبدال كلمة “ساندويتش” ب “شاطر ومشطور وبينهما طازج”.