يواجه نادي الهلال حامل اللقب، شباب الأهلي دبي الإماراتي يوم الإثنين على ستاد الجنوب في الوكرة، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022.

وقال رامون دياز مدرب الهلال، إن فريقه جاهز لمواصلة العروض القوية بعد حصوله مؤخراً على المركز الثاني في كأس العالم للأندية.

وأشار: “دائماً في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا تكون المباريات قوية وصعبة، خاصة أمام فريق مثل شباب الأهلي دبي، وسوف نحاول مواصلة الأداء كما فعلنا في كأس العالم للأندية، ونحن جاهزون لكل الاحتمالات”.

وأوضح: “سلمان الفرج هو قائد الفريق ومن اللاعبين المهمين لدينا، وقد تماثل للشفاء بشكل جيد، وكل ما ينقصه هو حساسية المباريات، وبالتالي هنالك لاعبون أكثر جاهزية على هذا الصعيد في مباراة الإثنين”.

وتابع: المباراة ستكون صعبة، خاصة أن مدربهم كبير، ويعرف كيف ينظم فريقه بصورة جيدة وإغلاق المنافذ الدفاعية، ولكن لن نقوم بتغيير طريقة لعبنا، وسوف نضغط على الجانب الهجومي، وقد تدربنا على عدة طرق من أجل اختراق دفاع الفريق المقابل.