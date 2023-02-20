أظهر مقطع فيديو رئيس نادي السالمية يقتحم أرضية الملعب ويتهجم على حكم اللقاء مع عدد كبير من لاعبين الفريق بعد تسجيل القادسية لهدف الفوز القاتل.

وعاد الحكم سعود السمحان إلى تقنية الفيديو بعد الهدف الذي سجله براهيما تانديا في الدقيقة 90، ليقر بعدها بصحة الهدف بعد التبين من عدم وجود خطأ قبل تسجيله.

فيما تم إغلاق باب حديدي على سعود السمحان في مكان تواجد جهاز تقنية الفيديو “VAR” لمنع أي شخص من الاحتجاج ومحاولة التأثير على الحكم.

وحقق فريق القادسية فوزا قاتلا على مضيفه السالمية بهدف نظيف من توقيع المالي إبراهيم تانديا في الدقيقة 90، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الكويتي.