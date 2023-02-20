علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على وصف أحد المشجعين بطولة دوري أبطال آسيا بالضعيفة والمملة.

وقال وليد الفراج: ربما أنت تقول ذلك لأن ناديك لم يحقق البطولة من قبل، لكن الأندية السعودية ارتفع مستواها.

وكان المغرد قال: أقسم بالله بطولة آسيا صارت مملة، ولا فيها شيء من المتعة، بطولة مجمعة، وكلها خروج مغلوب والشرق مفصول عن الغرب، الله يرحم أيام زمان يوم كان يصير طحن بكل المباريات.

يذكر أن مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال الآسيوي، تختتم اليوم الاثنين بمواجهتي “الفيصلي ضد فولاد الإيراني” و”الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي”.