كشفت أكاديمية طويق التابعة (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) عن إقامة دورات تدريبية مجانية بعدة مجالات.

وأوضحت الدورات المتاحة :

الدورات:

– دورة برنامج Excel للمبتدئين.

– دورة أساسيات علوم الشبكات NETWORK+.

– دورة SOC Analyst.

– دورة Data Science and Machine Learning Using Python.

– دورة Data Analysis and Visualization Using Microsoft Excel.

– دورة أمن المعلومات (Security+ Certification).

– دورة برمجة الروبوت.

– دورة التصميم والتصنيع الرقمي للمبتدئين.

– دورة المنتجات الرقمية و محورها حول المستخدم.

– معسكر طويق للأمن السيبراني.

– معسكر الذكاء الاصطناعي AI.

– معسكر طويق لأمن المعلومات بالشراكة مع F5.

– معسكر البنية المؤسسية بمنهجية وإطار TOGAF.

– معسكر تصميم الألعاب بـ Unreal Engine.

– معسكر تصميم واجهات وتجربة المستخدم.

– معسكر طويق وأمازون للحوسبة السحابية.

– معسكر تصميم الويب باستخدام HTML – CSS.

– معسكر لغة البرمجة ++C.

– معسكر تصميم الواجهات UI/UX.

– معسكر تطوير الويب باستخدام لغة JavaScript.

– معسكر التصنيع الرقمي.

– معسكر تطبيقات الجوال Kotlin.

– معسكر الأمن السيبراني (Cyber Safe).

– معسكر تصميم وبرمجة الروبوت بـاستخدام little bit.

– معسكر تطبيقات الجوال باستخدام Flutter.

– معسكر بناء وبرمجة الروبوت باستخدام Arduino.

– معسكر تطوير الألعاب باستخدام Unity.

– معسكر برمجة الدرونز.

– معسكر طويق وعلي بابا للحوسبة السحابية.

– معسكر علم البيانات وتعلم الآلة.

– معسكر بناء مواقع الويب باستخدام لغة Python.

– معسكر تطوير تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام لغة Swift.

– معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة JAVA.

– معسكر تطوير تطبيقات الجوال والويب باستخدام Flutter.

– معسكر تطوير تطبيقات الويب باستخدام JavaScript.

– تطوير تطبيقات الويب باستخدام ASP.NET Core MVC 6.

– مبادئ في لغة Kotlin وتطوير تطبيقات Android.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع