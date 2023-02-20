كشفت أكاديمية طويق التابعة (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) عن إقامة دورات تدريبية مجانية بعدة مجالات.
وأوضحت الدورات المتاحة :
الدورات:
– دورة برنامج Excel للمبتدئين.
– دورة أساسيات علوم الشبكات NETWORK+.
– دورة SOC Analyst.
– دورة Data Science and Machine Learning Using Python.
– دورة Data Analysis and Visualization Using Microsoft Excel.
– دورة أمن المعلومات (Security+ Certification).
– دورة برمجة الروبوت.
– دورة التصميم والتصنيع الرقمي للمبتدئين.
– دورة المنتجات الرقمية و محورها حول المستخدم.
– معسكر طويق للأمن السيبراني.
– معسكر الذكاء الاصطناعي AI.
– معسكر طويق لأمن المعلومات بالشراكة مع F5.
– معسكر البنية المؤسسية بمنهجية وإطار TOGAF.
– معسكر تصميم الألعاب بـ Unreal Engine.
– معسكر تصميم واجهات وتجربة المستخدم.
– معسكر طويق وأمازون للحوسبة السحابية.
– معسكر تصميم الويب باستخدام HTML – CSS.
– معسكر لغة البرمجة ++C.
– معسكر تصميم الواجهات UI/UX.
– معسكر تطوير الويب باستخدام لغة JavaScript.
– معسكر التصنيع الرقمي.
– معسكر تطبيقات الجوال Kotlin.
– معسكر الذكاء الاصطناعي.
– معسكر الأمن السيبراني (Cyber Safe).
– معسكر تصميم وبرمجة الروبوت بـاستخدام little bit.
– معسكر تطبيقات الجوال باستخدام Flutter.
– معسكر بناء وبرمجة الروبوت باستخدام Arduino.
– معسكر تطوير الألعاب باستخدام Unity.
– معسكر الأمن السيبراني.
– معسكر برمجة الدرونز.
– معسكر طويق وعلي بابا للحوسبة السحابية.
– معسكر علم البيانات وتعلم الآلة.
– معسكر بناء مواقع الويب باستخدام لغة Python.
– معسكر تطوير تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام لغة Swift.
– معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة JAVA.
– معسكر تطوير تطبيقات الجوال والويب باستخدام Flutter.
– معسكر تطوير تطبيقات الويب باستخدام JavaScript.
– تطوير تطبيقات الويب باستخدام ASP.NET Core MVC 6.
– مبادئ في لغة Kotlin وتطوير تطبيقات Android.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
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