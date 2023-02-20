تشير بعض العلامات الصحية إلى احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس، الذي يُعد من الأمراض الخطيرة التي لا تتسبب بظهور أعراض في المراحل المبكرة.

ويعد البنكرياس غدّة تقع خلف الجزء السفلي من المعدة، ويعمل على إفراز إنزيمات تساعد على الهضم، كما أن مرض سرطان البنكرياس له أنواع عدة تعتمد على موضع الورم السرطاني.

وتتضمن الأعراض الرئيسية لسرطان البنكرياس فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة، والشعور بالتعب أو انعدام الطاقة، وارتفاع في درجة الحرارة، أو الشعور بالرعشة.

وتشمل الأعراض، الشعور بالمرض، والإسهال أو الإمساك أو تغيرات أخرى في البراز، وألم في الجزء العلوي من البطن والظهر، وأعراض عسر الهضم مثل الشعور بالانتفاخ.