تحدث الناقد الرياضي فهد الروقي، عن 3 ضوابط وثوابت تخص نادي النصر.
وقال الروقي خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي” :” أنه يستطيع الفوز مع الحكم المحلي ويتعثر مع الحكم الأجنبي.”
وأضاف:” أن النصر يكسب قضاياه محليًا ويخسرها دوليُا”، مؤكدًا أن أكبر منجز في تاريخ النادي هو اقترانه بـ الهلال .
فهد الروقي :
3 أشياء ..#النصر يتعثر مع حكم أجنبي ويفوز مع محلي ..
يخسر قضايا خارجياً ويكسبها محلياً ..
أكبر انجاز للنصر اقترانه بـ #الهلال
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@fahdalruqi pic.twitter.com/HEnAlWOiNd
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 19, 2023
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