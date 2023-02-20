تحدث الناقد الرياضي فهد الروقي، عن 3 ضوابط وثوابت تخص نادي النصر.

وقال الروقي خلال لقائه على برنامج “الحصاد الرياضي” :” أنه يستطيع الفوز مع الحكم المحلي ويتعثر مع الحكم الأجنبي.”

وأضاف:” أن النصر يكسب قضاياه محليًا ويخسرها دوليُا”، مؤكدًا أن أكبر منجز في تاريخ النادي هو اقترانه بـ الهلال‬⁩ .