يضم خطر الإصابة بأمراض القلب مجموعة من الحالات؛ منها أمراض الأوعية الدموية مثل مرض الشريان التاجي، ومشاكل نظم القلب، وعيوب القلب الخلقية.

ويعد التدخين والإجهاد والوزن الزائد ضمن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، كونها تزيد الضغط على القلب، فيما هناك عدة أشياء تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل نمط الحياة المستقرة فهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب كأن يقضي الشخص وقتًا طويلًا في الانخراط في سلوكيات تستهلك القليل من الطاقة.

وكشفت مراكز السيطرة على الأمراض أن مرض السكري يزيد أيضًا من مخاطر ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم؛ وكلاهما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بينما مرض الشريان التاجي أكثر أمراض القلب شيوعًا وهو ناتج عن انسداد الشرايين التاجية.

ويكون ذلك نتيجة الرواسب الدهنية المعروفة باسم التصلب أو ما يُسمى بالكوليسترول الضار أو البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة، بينما يمكن أن تكون جينات الشخص عامل خطر للإصابة باعتلال عضلة القلب، فيما يصاب الرجال عادة بأمراض القلب في الخمسينيات من العمر والنساء في الستينيات من العمر؛ حيث رصدت الإحصائيات أن 2 من كل 10 أشخاص يموتون بسبب أمراض القلب التاجية هما أقل من 65 عامًا.