أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الاثنين، أن المملكة قدمت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 7 مليارات دولار مساعدات إنسانية للمنظمات الدولية في 2021، لافتا إلى أن المركز يعمل في أكثر من 82 دولة حول العالم.

وقال عادل الجبير، خلال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث بجلسة تحت عنوان “تطور المشهد الإنساني في عام 2023 والأعوام القادمة”، أن المساعدات الإنسانية جزء من عمل المملكة التي تسعى لإيصال المساعدات لأكبر عدد من الذين يحتاجها، لافتا إلى أن أولويات المناطق التي تحتاج للمساعدة تختلف من وقت لآخر.

وذكر “الجبير” أن المملكة تأخذ بعين الاعتبار ما يتعلق بالتغيير المناخي وقضية الامن الغذائي والكوارث الطبيعة التي تحدث وتتأثر بها البلدان، مؤكدا أن المملكة لها تاريخ طويل في مساعدة المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، مشددا على ضرورة توفير التمويل الأشخاص الذين يحتاجون لمساعدة.

وأشار إلى أهمية دور المرأة في المجتمع حيث قال إن الدولة لا يمكن أن تتقدم وتنهض إذا كان نصفه يعمل في المطبخ، لذا اهتمت المملكة بتعزيز دور النساء في كثير من القطاعات وقدمت لهن الحوافز.

فيديو | وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: المملكة قدمت أكثر من 7 مليارات دولار مساعدات إنسانية للمنظمات الدولية في عام 2021#منتدى_الرياض_الدولي_الإنساني#الإخبارية pic.twitter.com/gPRXzlhy6b — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023