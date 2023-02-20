يعد شبح الإصابات أكثر ما يخيف أي لاعب كرة قدم محترف لا سيما إن كان قد قطع شوطًا مع فريقه وقدم مستويات وأصبح لا غنى عنه في الفريق وفاجأة يأتي ما يعرقل مسيرته ويهدد مكانه الأساسي.

وكشف نادي الاتحاد في بيان له، عن إصابة لاعبه مهند الشنقيطي بقطع في وتر العضلة الضامة؛ حيث سيغيب حتى نهاية الموسم بشكل مبدئي، بينما تعرض لاعب الهلال عبدالإله المالكي، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتجرع نادي النصر مرارة الإصابات القوية بعدما انتهى موسم حارس مرماه دافيد أوسبينا مبكرًا بعد تعرضه لإصابة عبارة عن كسر في إحدى عظام المرفق، فيما يعاني نادي الباطن على كل الأصعدة هذا الموسم، كونه متذيل الترتيب العام، إضافة إلى ذلك فإنه سيغيب عنه عنصر مهم لنهاية الموسم وهو تيبولت بيري.