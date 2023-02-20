أكد إمام وخطيب جامع الراجحي حمزة الطيار أن من يعيش مع مدمن سيعرف مدى خطورة هذه الآفة، موضحا إن رجال الجمارك ومكافحة المخدرات في جهاد حقيقي.
وقال الطيار :” المدمن كالغرغرينا في جسد المجتمع إن لم يستأصل عاد ذلك بالضرر على المجتمع، ولا شك أن حفظ دين الناس وحفظ أنفسهم وعقولهم وأموالهم من الأهمية بمكان”.
وأضاف ” الدولة اهتمت اهتمام بالغ بشأن هذا الأمر، حيث أعدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وكذلك الجمارك حيث تقوم الجهتين بجهود جبارة وعظيمة “.
فيديو | إمام وخطيب جامع الراجحي أ.د حمزة الطيار:
من يعيش مع مدمن سيعرف مدى خطورة هذه الآفة.. ورجال الجمارك ومكافحة المخدرات في جهاد حقيقي#الراصد pic.twitter.com/mR4eUeoNPL
— الراصد (@alraasd) February 19, 2023
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