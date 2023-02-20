أكد إمام وخطيب جامع الراجحي حمزة الطيار أن من يعيش مع مدمن سيعرف مدى خطورة هذه الآفة، موضحا إن رجال الجمارك ومكافحة المخدرات في جهاد حقيقي.

وقال الطيار :” المدمن كالغرغرينا في جسد المجتمع إن لم يستأصل عاد ذلك بالضرر على المجتمع، ولا شك أن حفظ دين الناس وحفظ أنفسهم وعقولهم وأموالهم من الأهمية بمكان”.

وأضاف ” الدولة اهتمت اهتمام بالغ بشأن هذا الأمر، حيث أعدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وكذلك الجمارك حيث تقوم الجهتين بجهود جبارة وعظيمة “.